Ministério da Educação regulamenta novas regras para ensino à distância Redução na carga horária online em cursos presenciais está entre as principais mudanças JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h14 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h14 )

Ministério da Educação publica regulamentação do decreto sobre graduação EAD

O Ministério da Educação publicou a regulamentação do decreto sobre ensino à distância para cursos de graduação. As novas regras incluem a redução da carga horária online de 40% para 30% em cursos presenciais. Cursos de Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia permanecem exclusivamente presenciais.

As instituições têm até maio de 2027 para se adaptar às novas normas; cursos criados após o decreto de maio deste ano já devem seguir a nova legislação. Quase metade dos estudantes de graduação no Brasil está matriculada em cursos EAD, número que continua crescendo graças à democratização do ensino proporcionada pelas tecnologias.

