Ministério da Justiça alerta sobre celulares ilegais Mais de 1.100 aparelhos notificados em uma semana pelo programa Celular Seguro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 00h12 (Atualizado em 10/04/2025 - 00h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério da Justiça começa a enviar alertas a quem comprar celular roubado, furtado ou perdido

O Ministério da Justiça começou a enviar alertas para quem adquiriu celulares roubados, furtados ou perdidos. Esta iniciativa faz parte do programa Celular Seguro, que já notificou mais de 1.100 dispositivos desde o início da semana.

Os alertas são enviados para celulares que receberam um novo chip, com uma média de 46 notificações por hora. São Paulo lidera com o maior número de notificações, seguido por Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. Quem recebe o alerta deve comparecer a uma delegacia com a nota fiscal para regularizar a situação do aparelho. Sem o comprovante, o celular precisa ser devolvido, sob risco de enquadramento em crimes como receptação ou associação criminosa.

O Ministério também solicita que operadoras e bancos bloqueiem serviços dos aparelhos irregulares. O aplicativo Celular Seguro está disponível gratuitamente e permite cadastrar contatos para solicitar bloqueio em caso de roubo.

Assista em vídeo - Ministério da Justiça começa a enviar alertas a quem comprar celular roubado, furtado ou perdido

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!