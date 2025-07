Ministério da Justiça destaca aumento no tráfico humano para o sudeste asiático Homens adultos são a maioria das vítimas brasileiras, com mais de 85% dos casos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h28 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h28 ) twitter

Maioria dos brasileiros traficados é levada para o sudeste asiático, mostra Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça divulgou um painel sobre tráfico humano, revelando que os principais destinos das vítimas brasileiras são países do sudeste asiático. Em 2023, foram registradas quase mil denúncias desse crime, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. A Polícia Federal iniciou 149 investigações sobre tráfico humano no Brasil, com 75 resultando em indiciamentos.

A maioria das vítimas são homens adultos, representando mais de 85% dos casos. São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná lideram em número de inquéritos instaurados, principalmente por condições de trabalho análogas à escravidão. Os destinos mais frequentes para brasileiros traficados incluem Filipinas, Laos e Camboja.

Além disso, o número de autorizações de residência no Brasil para estrangeiros vítimas desse crime quase triplicou, passando de 33 em 2023 para 91 no ano seguinte. Paraguaios lideram essa lista de estrangeiros vítimas no Brasil, seguidos por bolivianos e peruanos. O Ministério da Justiça alerta para a possibilidade de subnotificação dos casos.

Assista ao vídeo - Maioria dos brasileiros traficados é levada para o sudeste asiático, mostra Ministério da Justiça

