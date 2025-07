Previsão do tempo: Alertas de chuvas intensas marcam primeiro fim de semana de julho

Julho começou com recordes de frio e chuva. Mais de 200 municípios estão em alerta para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Em Curitiba (PR) e na capital paulista, o sábado (5) é de tempo firme. Em Macapá (AP), tem alerta de chuva forte ainda na parte da manhã. O avanço da frente fria e a entrada de ventos do oceano espalham as instabilidades sobre o litoral do Nordeste. Há alerta de temporais no recôncavo baiano. No Sul e Sudeste, o ar frio mantém as temperaturas mais amenas. Nas serras da Mantiqueira e Gaúcha, ainda pode ter formação de geada.



