Ministério da Saúde firma parceria para agilizar atendimentos no SUS Pacientes terão acesso a hospitais privados sem custos adicionais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 22h13 (Atualizado em 28/07/2025 - 22h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Ministério da Saúde faz parceria com operadoras para reduzir filas no SUS.

Pacientes do SUS poderão realizar procedimentos em hospitais privados sem custos adicionais.

Operadoras devem abater dívidas de 10 bilhões de reais com o SUS ao oferecer serviços à população.

Atendimentos começam em agosto e incluirão especialidades como cardiologia e oncologia.

Ministério da Saúde oficializa parceria com planos de saíde para diminuir fila de espera no SUS

O Ministério da Saúde anunciou uma colaboração com operadoras de saúde para reduzir a fila de espera no Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa permitirá que pacientes da rede pública realizem procedimentos médicos em hospitais privados sem custos. A proposta foi apresentada em conjunto com a Advocacia Geral da União.

As operadoras de saúde deverão abater parte de suas dívidas com o sistema público, que somam cerca de R$ 10 bilhões, oferecendo serviços médicos à população. Espera-se que R$ 750 milhões sejam compensados ainda este ano. O programa funcionará por adesão e prevê a desistência de processos judiciais, contribuindo para a diminuição de ações legais.

A utilização da infraestrutura das operadoras privadas visa atender à alta demanda do SUS, respeitando as prioridades de estados e municípios. Os atendimentos devem começar em agosto, cobrindo especialidades como cardiologia, ginecologia, oncologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Em algumas regiões, a oferta de equipamentos de diagnóstico no setor privado é significativamente maior que no SUS.

Assista ao vídeo - Ministério da Saúde oficializa parceria com planos de saíde para diminuir fila de espera no SUS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!