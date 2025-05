Ministério investiga suspeitas de gripe aviária em sete localidades brasileiras Propriedades rurais no Rio Grande do Sul passam por vistoria rigorosa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 21h50 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gripe aviária: Ministério da Agricultura investiga sete casos suspeitos no Brasil

O Ministério da Agricultura está investigando sete possíveis casos de gripe aviária no Brasil, com destaque para três ocorrências no Rio Grande do Sul. Em Montenegro, onde um foco foi identificado, mais de 80% das propriedades rurais próximas estão sendo inspecionadas. Técnicos verificam aves em um raio de três a dez quilômetros da granja afetada para sintomas da doença e coletam amostras quando necessário.

Sete barreiras sanitárias foram implementadas nas entradas e saídas das granjas para desinfetar veículos. Agentes do Ministério da Agricultura e da Secretaria Estadual da Saúde monitoram as ações preventivas. Em Montenegro, pessoas em contato com aves infectadas estão sob observação. Um trabalhador que apresentou sintomas gripais teve a gripe aviária descartada pelo Ministério da Saúde.

Além dos casos no Rio Grande do Sul, investigações ocorrem em Santa Catarina, Tocantins, Pará e Ceará. O Ministro da Agricultura propôs um plano nacional para proteger produtores em crises sanitárias, destacando a criação de um fundo de indenização para apoiar aqueles afetados pela eliminação de focos infecciosos.

Assista em vídeo - Gripe aviária: Ministério da Agricultura investiga sete casos suspeitos no Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!