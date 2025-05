Ministério Público investiga fraudes no INSS na Paraíba Operação revela esquema que afetou mais de 100 mil beneficiários JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 00h20 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h20 ) twitter

MP faz operação contra novo esquema de fraudes de aposentados do INSS na Paraíba

O Ministério Público realizou uma operação na Paraíba para investigar fraudes em aposentadorias do INSS, que teriam impactado mais de 100 mil segurados. A investigação aponta que a organização criminosa manipulava decisões judiciais coletivas para aplicar descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em várias cidades da Paraíba, incluindo João Pessoa, Cabedelo e Sapé, além de locais no estado de São Paulo. As autoridades identificaram que 11 associações e entidades estariam envolvidas no desvio de mais de R$ 126 milhões.

Até o momento, não há evidências de ligação entre este esquema na Paraíba e outro caso de fraude investigado pela Polícia Federal em Brasília.

Assista em vídeo - MP faz operação contra novo esquema de fraudes de aposentados do INSS na Paraíba

