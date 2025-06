Ministro da Fazenda aborda crédito imobiliário e IOF em entrevista Fernando Haddad discute medidas econômicas e reformas tributárias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h55 ) twitter

JR Entrevista: Fernando Haddad fala sobre taxa de juros e polêmico aumento do IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do JR Entrevista em Brasília, discutindo a situação da taxa de juros e novos investimentos no setor de crédito imobiliário. Ele destacou que o aumento da carga tributária deve focar em quem não contribui adequadamente.

Haddad abordou o IOF, esclarecendo que o governo está fechando brechas para evitar que instituições financeiras escapem do pagamento desse imposto. As novas regras visam garantir a conformidade nas operações de crédito.

Sobre a resistência no Congresso a medidas provisórias como o aumento de impostos sobre investimentos, Haddad afirmou que negociações têm permitido aprovar propostas após ajustes. Ele comparou o crédito imobiliário do Brasil com outros países, indicando espaço para crescimento. O governo explora novos instrumentos de crédito para reduzir taxas de juros e impulsionar a construção civil.

