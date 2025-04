Ministro da Justiça participa de sessão tumultuada na Câmara Discussões entre parlamentares marcam audiência sobre PEC da Segurança Pública JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h48 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h48 ) twitter

Lewandowski é ouvido na Comissão de Segurança Pública da Câmera em sessão marcada por bate-boca

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, participou de uma audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara para discutir a PEC da Segurança Pública. Durante a sessão, parlamentares cobraram explicações sobre a declaração do ministro de que a polícia “prende mal”. As tensões aumentaram após críticas ao presidente Lula por parte do deputado Gilvan da Federal, levando a um confronto verbal com o líder do PT, Lindbergh Farias. A situação exigiu a intervenção da Polícia Legislativa para restaurar a ordem.

