Ministro da Previdência apoia CPMI para investigar fraudes no INSS Wolney Queiroz defende investigação após operação da Polícia Federal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h49 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h49 )

Wolney Queiroz, novo ministro da Previdência, compareceu ao Senado para esclarecer fraudes no INSS. Ele destacou que o governo só compreendeu a extensão do problema após a operação da Polícia Federal. O ministro manifestou apoio à criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as irregularidades.

Durante a sessão na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado, Queiroz rebateu acusações de omissão feitas pelo senador Sergio Moro. O ministro afirmou que o governo planeja usar bens apreendidos para ressarcir aposentados e pensionistas lesados pelas fraudes, enquanto a Advocacia-Geral da União já solicitou o bloqueio de R$ 2,6 bilhões das empresas envolvidas.

A falta de renovação pelo Congresso da norma de revalidação anual dos convênios com associações foi apontada como um facilitador das fraudes. A oposição apoiou a CPMI, enquanto governistas destacaram a importância de não prejudicar o ressarcimento dos lesados durante as investigações.

