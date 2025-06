Ministro do STF ordena depoimento de advogado e ex-assessor de Bolsonaro Investigação apura interferência em delação premiada de Mauro Cid JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 00h02 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexandre de Moraes determina que Polícia Federal ouça advogado e ex-assessor de Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça Paulo Costa Bueno, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Fábio Weingarten, ex-assessor e ex-advogado de Bolsonaro. A medida deve ser cumprida em até cinco dias e está relacionada a suspeitas de interferência no acordo de delação premiada feito por Mauro Cid. Até o momento, Paulo Costa Bueno e Fábio Weingarten não se pronunciaram sobre o caso.

Assista ao vídeo - Alexandre de Moraes determina que Polícia Federal ouça advogado e ex-assessor de Jair Bolsonaro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!