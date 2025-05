Ministro Lewandowski nega espionagem russa em larga escala no Brasil Declarações foram feitas durante reunião da Interpol na América do Sul JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 00h05 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h05 ) twitter

Lewandowski nega existência de operação em larga escala de espionagem russa no Brasil

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, negou a existência de operações significativas de espionagem russa no Brasil. Ele fez essa declaração durante a quarta reunião da Interpol para chefes de polícia da América do Sul.

Segundo Lewandowski, não há provas concretas de atividades coordenadas por agentes estrangeiros no país, contrariando informações divulgadas pelo jornal The New York Times. O tema é monitorado atentamente pelas Forças Armadas, Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Até que surjam evidências criminais relacionadas ao caso, a Polícia Federal não deverá intervir.

