Mísseis iranianos quase atingem carro em estrada no sul de Israel Bombardeios causam destruição em Israel; mais de dez mil desabrigados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h29 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h29 )

Ataques do Irã quase atingem carro em estrada no sul de Israel

Israel foi alvo de ataques iranianos que resultaram em grandes movimentações de emergência no país. Um míssil quase atingiu um carro em uma estrada ao sul do país, destacando a gravidade dos bombardeios. Os ataques foram prolongados, com sete mísseis lançados em intervalos maiores, forçando milhões de israelenses a buscarem refúgio por períodos mais longos.

Durante um desses bombardeios, uma sobrevivente do holocausto perdeu a vida quando mísseis atingiram edifícios residenciais. Como consequência dos ataques, 25 prédios foram condenados à demolição. Estimativas do governo indicam que mais de dez mil pessoas ficaram desabrigadas devido aos danos provocados pelos mísseis.

Entre os afetados está o brasileiro Sérgio, que residia em Tel Aviv antes dos ataques danificarem seu apartamento. Ele se refugiou temporariamente na casa de uma amiga ao norte da cidade. Sérgio relatou a destruição que viu pelas câmeras de segurança e expressou alívio por estar vivo. O governo israelense está oferecendo hospedagem em hotéis e compensações financeiras aos desabrigados.

Assista ao vídeo - Ataques do Irã quase atingem carro em estrada no sul de Israel

