Entrada dos EUA no conflito entre Israel e Irã amplia chances de ações militares no Oriente Médio

O agravamento do conflito entre Israel e Irã, com a entrada dos Estados Unidos, aumenta as chances de ações militares mais amplas no oriente médio. Ainda não é possível saber se a capacidade nuclear do Irã foi totalmente comprometida depois dos ataques americanos, segundo os analistas. Ainda não é possível saber se a capacidade nuclear do Irã foi totalmente contida depois dos ataques americanos. O temor é de que Rússia, aliada do Irã, também entre na guerra. Mas moscou pode ter dificuldades em abrir outra frente de batalha, além da Ucrânia.



