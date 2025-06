Míssil iraniano atinge prédio em Tel Aviv, resultando em vítimas Defesa antiaérea de Israel intercepta novos ataques JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/06/2025 - 01h50 (Atualizado em 14/06/2025 - 01h50 ) twitter

Míssil iraniano atinge prédio em Israel e deixa pelo menos 63 feridos

Um míssil iraniano atingiu um edifício em Tel Aviv, Israel, causando pelo menos 63 feridos e uma morte, conforme relatado por agências internacionais. Equipes de resgate estão no local lidando com as consequências do ataque.

Novos ataques foram registrados na região, mas foram interceptados pelas baterias antiaéreas israelenses, evitando danos adicionais. Imagens transmitidas ao vivo mostram a fumaça persistente no horizonte de Tel Aviv, destacando as tensões contínuas na área.

