Monte Etna entra em erupção na Sicília, emitindo alerta máximo Turistas evacuam área enquanto nuvem de cinzas atinge grande altitude 02/06/2025 - 23h27

Vulcão mais ativo da Europa volta a entrar em erupção na Sicília, sul da Itália

O Monte Etna, o vulcão mais ativo da Europa localizado na Sicília, sul da Itália, entrou em erupção recentemente. Turistas que exploravam a região precisaram evacuar às pressas devido à atividade vulcânica. A erupção resultou em uma imensa nuvem de cinzas e gases que se elevou acima de seis quilômetros no céu após o colapso de parte da cratera.

As autoridades italianas emitiram um alerta vermelho para a aviação civil devido ao perigo máximo representado pela erupção, embora o aeroporto de Catânia continue operando normalmente. O espaço aéreo local está sob vigilância rigorosa pelo potencial impacto em voos até mesmo em Malta, localizada a cerca de 250 quilômetros da Sicília.

Este tipo de atividade é recorrente no Monte Etna, que já registrou quinze erupções somente neste ano. As autoridades informaram que o perigo imediato está restrito ao cume do vulcão, situado a aproximadamente 2.900 metros acima do nível do mar, longe das áreas habitadas.

