Imagens de satélite identificam embarcação no Pará que transportaria drogas para a Europa

Imagens de satélite foram usadas para identificar uma embarcação, no Pará, que seria usada no transporte de drogas para a Europa. De acordo com a investigação, criminosos dessa região constroem esse tipo de barco exclusivamente para o tráfico. As investigações apontaram que as duas embarcações foram fabricadas no estado, com a finalidade de levar a droga pelo oceano atlântico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!