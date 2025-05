Morre Nana Caymmi, ícone da música brasileira, aos 84 anos Cantora estava internada há nove meses; morte foi confirmada por Danilo Caymmi JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 22h26 (Atualizado em 01/05/2025 - 22h26 ) twitter

Nana Caymmi, uma das maiores vozes da música brasileira, morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

A cantora Nana Caymmi faleceu aos 84 anos em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internada há nove meses. A confirmação veio por meio das redes sociais de seu irmão, Danilo Caymmi. A causa do falecimento ainda não foi divulgada, assim como detalhes sobre o velório.

Nascida em 1941 no Rio de Janeiro, Nana era filha do renomado cantor Dorival Caymmi e se destacou na música brasileira com sua voz afinada. Sua carreira abrangeu boleros, bossa nova, samba e MPB. Nos anos 60, teve destaque no Festival da RECORD de 1967 ao lado de Gilberto Gil.

Ao longo dos anos, Nana colaborou com grandes músicos como Tom Jobim e Milton Nascimento. Ela deixa três filhos e duas netas. Sua morte representa uma grande perda para a música brasileira.

Assista em vídeo - Nana Caymmi, uma das maiores vozes da música brasileira, morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

