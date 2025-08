Motociclista atropela idosa em São Paulo; caso ganha nova classificação Polícia muda registro para homicídio com dolo eventual após análise de vídeo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/08/2025 - 00h06 (Atualizado em 02/08/2025 - 00h06 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Uma idosa de 88 anos foi atropelada e morreu na Zona Leste de São Paulo.

O caso foi reclassificado de homicídio culposo para homicídio com dolo eventual após análise de vídeos.

O motociclista, Gustavo Reis Pierre, teve seu teste do bafômetro negativo e prestou socorro após o acidente.

A comunidade aguarda justiça, enquanto o estado já registrou 659 mortes de pedestres atropelados em 2023.

Idosa de 88 anos morre atropelada por motociclista na zona leste de SP

Uma mulher de 88 anos morreu após ser atropelada por um motociclista na Zona Leste de São Paulo. Inicialmente registrado como homicídio culposo, o caso foi reclassificado pela polícia para homicídio com dolo eventual após a análise de imagens de segurança que mostraram manobras perigosas realizadas pelo motociclista no momento do acidente.

O motociclista, Gustavo Reis Pierre, de 28 anos, retornou ao local do acidente para prestar socorro. Ele foi submetido a um teste do bafômetro que deu negativo, evitando assim sua prisão em flagrante. No entanto, as imagens influenciaram a decisão do delegado em alterar o tipo de crime no boletim de ocorrência.

Maria dos Santos Oliveira, a vítima, era conhecida por sua alegria e carinho pela família. Ela estava indo à casa de um vizinho buscar roupas para doação quando foi atingida. Maria foi sepultada na Zona Leste da capital paulista.

No primeiro semestre deste ano, o DETRAN registrou que 659 pedestres morreram atropelados no estado de São Paulo. A comunidade local espera que justiça seja feita no caso de Dona Maria.

