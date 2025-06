Motociclista é morto em posto de combustível na zona norte de São Paulo Criminosos em moto roubada fugiram sem levar pertences da vítima JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h30 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h30 ) twitter

Um motociclista foi assassinado em um posto de combustíveis na zona norte de São Paulo após ser perseguido por dois homens em outra motocicleta. Apesar de não levarem nada, os criminosos, que estavam em um veículo roubado, atiraram na vítima, Roberto Pereira dos Santos, de 45 anos, que morreu no local.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que a vítima e sua namorada foram seguidos pela dupla. Ao chegarem ao posto, o garupa desceu armado e ameaçou o motociclista. A vítima tentou reagir derrubando a moto dos agressores e dando uma rasteira em um deles mesmo após ser baleado. Antes de fugir, o criminoso ainda retornou para disparar mais uma vez contra a vítima.

A polícia investiga o caso como latrocínio. As autoridades estão analisando as imagens para identificar os suspeitos. No fim da tarde, um suspeito foi levado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais para prestar depoimento. A mulher que estava com a vítima não sofreu ferimentos e tentou prestar socorro.

