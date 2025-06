Segurança pública de SP será financiada por mais de R$ 50 milhões recuperados do crime organizado

Mais de R$ 50 milhões recuperados do crime organizado vão ser usados para financiar a segurança pública em São Paulo. O valor vem do leilão de bens e imóveis apreendidos usados na lavagem de dinheiro. Entre os bens recuperados, está a casa que pertencia a Cintia Camacho, esposa de Marcola, chefe do PCC. O imóvel avaliado em R$ 3 milhões fica em um condomínio de luxo na Grande São Paulo. Além disso, mais de R$ 400 mil que estavam na conta dela foram sequestrados em uma operação contra lavagem de dinheiro. Agora, fazem parte do Fundo de Segurança Pública do estado, que é usado para comprar armas, viaturas e até helicópteros.



