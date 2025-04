Motorista acusado de atropelar jovens em SP busca liberdade na Justiça Defesa questiona prisão preventiva e circunstâncias do atropelamento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h42 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h42 ) twitter

Defesa do motorista que atropelou e matou duas jovens em SP entra com pedido de liberdade na Justiça

A defesa de Breno Sampaio, motorista preso após atropelar e matar duas jovens em São Caetano do Sul, entrou com um pedido de liberdade na Justiça. As vítimas, Isabelli Helena Lima da Costa e Isabela Priel Regis, foram sepultadas juntas na cidade onde ocorreu o acidente.

O atropelamento aconteceu quando as jovens atravessavam uma avenida na faixa de pedestres, com o semáforo fechado para elas e amarelo para os veículos. O motorista está detido no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, sob acusação de homicídio com dolo eventual, devido à suspeita de alta velocidade e possível participação em racha.

A defesa alega que a prisão é ilegal e argumenta que as jovens atravessaram a avenida em momento inadequado. Eles destacam que Breno Sampaio possui um histórico limpo em relação a substâncias ilícitas e acidentes anteriores. Entretanto, a investigação aponta que a velocidade do veículo pode ter sido crucial para o desfecho fatal.

Especialistas afirmam que, mesmo em situações de desobediência à sinalização por parte dos pedestres, cabe ao motorista a responsabilidade de protegê-los. A Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo enfatiza que, se o veículo estivesse em velocidade compatível com a via, as mortes poderiam ter sido evitadas.

