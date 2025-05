Motorista atropela torcedores durante celebração do Liverpool 27 pessoas, incluindo quatro crianças, foram hospitalizadas após o incidente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h30 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h30 ) twitter

Motorista atropela dezenas de torcedores que comemoravam o título do Liverpool na Inglaterra

Durante a comemoração do título inglês pelo Liverpool no centro da cidade de Liverpool, um carro avançou sobre os pedestres, resultando em pelo menos 27 feridos, incluindo quatro crianças. Todos foram levados ao hospital em estado grave. Um homem de 53 anos foi detido pela polícia, mas ainda não está confirmado se ele era o motorista. As autoridades descartaram a hipótese de terrorismo.

