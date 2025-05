Motorista atropela torcedores em celebração do Liverpool Onze pessoas estão hospitalizadas; polícia descarta terrorismo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h31 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h31 ) twitter

Atropelamento de torcedores do Liverpool deixa 11 pessoas hospitalizadas

Um homem dirigindo uma mini van avançou sobre uma multidão que celebrava a vitória do Liverpool no campeonato inglês de futebol, resultando em onze pessoas hospitalizadas. O incidente ocorreu no centro de Liverpool, Inglaterra, onde as ruas estavam cheias de torcedores.

O motorista, de 53 anos, foi detido no local e a polícia confirmou que ele estava sob influência de drogas. Ele aproveitou a passagem de uma ambulância para acessar a área interditada. Entre os hospitalizados, uma criança está em estado grave. A polícia descartou a possibilidade de terrorismo e o motorista enfrentará acusações de tentativa de homicídio, direção perigosa e condução sob efeito de substâncias ilícitas.

