Motorista atropela dezenas de torcedores que comemoravam o título do Liverpool na Inglaterra

Um motorista atropelou dezenas de torcedores que comemoravam o título inglês conquistado pelo Liverpool. A festa na rua acontecia no centro da cidade de Liverpool quando o carro avançou sobre os pedestres. 27 pessoas, incluindo quatro crianças, foram hospitalizadas com ferimentos graves. Um homem de 53 anos foi preso.



