Motorista embriagado atropela idoso em Santo André Mecânico usava carro de luxo deixado para conserto quando ocorreu o acidente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h05

Um homem foi preso após atropelar e matar um idoso em Santo André, na Grande São Paulo. O motorista, Eloi Henrique Guides, de 30 anos, estava sob efeito de álcool e cocaína enquanto dirigia um carro de luxo. A vítima, Luís Antônio Previatello, de 74 anos, estava sentado em frente à sua casa quando foi atingida.

Testemunhas registraram Eloi cambaleando próximo ao veículo após o acidente. Segundo a polícia, ele era o mecânico responsável por reparos no carro, que não era de sua propriedade. Durante a perícia no local, uma garrafa de whisky aberta foi encontrada no veículo.

Eloi se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas exames clínicos confirmaram seu estado de embriaguez. Os proprietários do carro relataram que confiaram no trabalho do mecânico ao deixar o veículo sob sua custódia para conserto. A defesa nega que Eloi tenha resistido à prisão.

