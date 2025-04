Motorista foge após atropelamento fatal na zona leste de São Paulo Carro de luxo abandonado com garrafas de uísque e latas de energético JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 01h36 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h36 ) twitter

Motorista foge após atropelar e matar homem em situação de rua na zona leste de SP

Durante a madrugada, um homem em situação de rua morreu após ser atropelado por um carro de luxo na zona leste de São Paulo. O motorista fugiu sem prestar socorro, abandonando o veículo, avaliado em mais de 300 mil reais, a cerca de 1,5 km do local do acidente no bairro de Guaianases.

O impacto danificou o para-choque e o para-brisa do carro. Dentro do veículo, a polícia encontrou garrafas de uísque e latas de energéticos. O caso foi registrado como homicídio culposo, pois não houve intenção de matar.

A polícia informou que o motorista entrou em contato por telefone e prometeu se entregar nos próximos dias. O veículo foi apreendido para perícia, que analisará impressões digitais e material genético para identificar o condutor.

Dados recentes indicam um aumento nos casos de atropelamentos fatais na região metropolitana de São Paulo, com 88 pedestres mortos entre janeiro e fevereiro deste ano, representando um aumento significativo em relação ao ano anterior.

