MP-RS investiga jogador Ênio por suspeita de manipulação de resultados Buscas foram realizadas na casa do atleta e no estádio Alfredo Jaconi JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 22h59 (Atualizado em 20/05/2025 - 22h59 )

MP-RS faz operação contra o jogador Ênio, do Juventude, por suspeita de manipulação de resultados

O Ministério Público do Rio Grande do Sul conduziu uma operação envolvendo o jogador Ênio, do Juventude, devido a suspeitas de manipulação de resultados. A investigação incluiu buscas na residência do atleta e no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, onde está localizado o armário pessoal de Ênio.

O jogador já havia sido mencionado em investigações anteriores por supostas manipulações relacionadas a cartões amarelos em partidas do Campeonato Brasileiro deste ano. O Juventude declarou estar colaborando com as autoridades na investigação. A defesa de Ênio afirmou estar disponível para prestar esclarecimentos sobre o caso.

