Mudanças no processo de visto americano começam em setembro
Novas exigências incluem entrevistas para crianças e idosos
A partir do dia 2 de setembro, novas regras para a obtenção do visto americano entrarão em vigor. Entre as mudanças está a exigência de entrevistas consulares para crianças menores de 14 anos e idosos acima de 80 anos.
Devido a essas alterações, a procura por renovação de vistos nas agências triplicou, com muitos clientes tentando evitar as novas exigências. Especialistas preveem que o tempo para agendar uma entrevista no consulado americano pode aumentar de dois para até cinco meses.
Além disso, uma nova taxa de 250 dólares será adicionada ao custo do visto, elevando o preço do documento de cerca de mil reais para aproximadamente R$ 2.350. Desde junho, o prazo para renovação de vistos vencidos foi reduzido para um ano. Leandro é um dos afetados pelas mudanças; ele perdeu o prazo e agora precisa reiniciar todo o processo, incluindo a obtenção de vistos para sua esposa e filhos antes que as novas regras entrem em vigor.
