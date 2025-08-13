Mudanças no processo de visto americano começam em setembro Novas exigências incluem entrevistas para crianças e idosos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h24 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A partir de 2 de setembro, novas regras para a obtenção do visto americano entram em vigor.

Entrevistas consulares serão exigidas para crianças menores de 14 anos e idosos acima de 80 anos.

A procura por renovação de vistos triplicou e o tempo de espera para entrevistas pode aumentar para até cinco meses.

Uma nova taxa de 250 dólares será adicionada ao custo do visto, elevando-o para aproximadamente R$ 2.350.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A partir do dia 2 de setembro, novas regras para a obtenção do visto americano entrarão em vigor. Entre as mudanças está a exigência de entrevistas consulares para crianças menores de 14 anos e idosos acima de 80 anos.

Devido a essas alterações, a procura por renovação de vistos nas agências triplicou, com muitos clientes tentando evitar as novas exigências. Especialistas preveem que o tempo para agendar uma entrevista no consulado americano pode aumentar de dois para até cinco meses.

Além disso, uma nova taxa de 250 dólares será adicionada ao custo do visto, elevando o preço do documento de cerca de mil reais para aproximadamente R$ 2.350. Desde junho, o prazo para renovação de vistos vencidos foi reduzido para um ano. Leandro é um dos afetados pelas mudanças; ele perdeu o prazo e agora precisa reiniciar todo o processo, incluindo a obtenção de vistos para sua esposa e filhos antes que as novas regras entrem em vigor.

