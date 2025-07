Mulher presa no Rio se passava por funcionária da Receita para aplicar golpes Quadrilha levava idosos a entregar bens sob pretexto de erro no Imposto de Renda JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h26 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h26 ) twitter

Mulher que se passava por funcionária da Receita para aplicar golpes é presa no RJ

Taís Araújo Fernandes foi presa no Rio de Janeiro sob acusação de integrar uma quadrilha que aplicava golpes em idosos, fingindo ser funcionária da Receita Federal. A polícia revelou que o grupo enganou mais de 60 pessoas, arrecadando cerca de R$ 7 milhões. As vítimas eram convencidas a entregar joias, aparelhos eletrônicos e obras de arte, além de realizar transferências via PIX para supostamente corrigir pendências fiscais.

O esquema mirava principalmente aposentados e pensionistas das zonas Sul e Norte da cidade. Uma obra de arte valiosa de Di Cavalcanti foi levada durante um dos golpes. Câmeras de segurança capturaram Taís levando uma idosa ao banco para transferir dinheiro para contas dos comparsas. A polícia continua investigando outros envolvidos no esquema, enquanto a defesa de Taís não foi encontrada para comentar.

