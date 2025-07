Netanyahu defende indicação de Trump ao Nobel da Paz em visita aos EUA Trump acusa BRICS de tentar desestabilizar economia americana JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 00h46 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h46 ) twitter

Em visita aos Estados Unidos, Netanyahu diz ter indicado Donald Trump ao Nobel da Paz

Durante sua visita aos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu a indicação de Donald Trump ao Prêmio Nobel da Paz. Em meio às negociações na Casa Branca, Trump afirmou que os países do bloco BRICS, incluindo o Brasil, buscam impactar negativamente a economia dos EUA.

O presidente americano planeja implementar uma tarifa de 10% sobre as nações do BRICS em breve, com tarifas recíprocas programadas para entrar em vigor no início de agosto. Além disso, Trump está envolvido em negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza visando a libertação de reféns mantidos pelo Hamas.

Netanyahu destacou em carta os esforços de Trump para expandir oportunidades de paz. Recentemente, o Paquistão também anunciou intenção de indicar Trump ao Nobel pela mediação entre Índia e Paquistão. A candidatura será avaliada pelo Comitê Norueguês do Nobel para a premiação de 2026.

