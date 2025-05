Neve nas serras gaúcha e catarinense marca início do inverno no Brasil Frente fria traz neve e temperaturas negativas ao sul do país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 23h54 (Atualizado em 29/05/2025 - 23h54 ) twitter

Cidades das serras gaúcha e catarinense registram neve pela primeira vez no ano

A chegada de uma frente fria ao Brasil resultou nos primeiros registros de neve do ano nas serras Gaúcha e Catarinense. Durante a madrugada, cidades como Urupema e São Joaquim, em Santa Catarina, foram surpreendidas pelos flocos de neve. Em Urupema, o fenômeno veio acompanhado de chuva congelada, enquanto em São Joaquim os flocos caíram ao amanhecer. A Serra do Rio do Rastro precisou ser interditada temporariamente devido ao gelo acumulado.

Em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, turistas aguardavam ansiosamente pela neve. “A primeira vez que eu vejo a neve”, comentou uma visitante que viajou mais de 200 km com seu filho para vivenciar essa experiência única. No Rio Grande do Sul, os termômetros marcaram apenas 1°C durante a madrugada, com sensação térmica de -2°C. O frio intenso foi potencializado por um ciclone extratropical no oceano Atlântico, gerando ventos fortes no litoral gaúcho e transformando a paisagem local.

