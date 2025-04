Neymar completa um mês sem jogar pelo Santos Atacante realiza treino leve e deve desfalcar time contra o Bahia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 03/04/2025 - 00h25 ) twitter

Lesionado, Neymar completa um mês sem jogar no Santos

Nesta quarta-feira, Neymar completou um mês sem jogar pelo Santos. Ele treinou na academia do clube e fez uma corrida leve no gramado, mas provavelmente será desfalque contra o Bahia na segunda rodada do Brasileirão.

O Flamengo também terá desfalques na estreia da Libertadores contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. O lateral Wesley e o atacante Gonzalo Plata não jogarão devido ao desgaste físico após compromissos com suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O gramado sintético do Allianz Parque foi aprovado pela Fifa em vistoria técnica, permitindo ao estádio do Palmeiras sediar jogos internacionais por um ano.

O técnico argentino Gabriel Milito recusou uma proposta para comandar o Fluminense, alegando motivos familiares. Ele era a principal escolha do clube carioca.

Além disso, o Vitória anunciou a contratação do atacante Renato Kayser por R$ 5 milhões, com contrato até março de 2027.

Assista em vídeo - Lesionado, Neymar completa um mês sem jogar no Santos

