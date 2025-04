Santos busca recuperação no Brasileirão em meio a dúvidas sobre o futuro de Neymar no clube

O Santos estreou perdendo no Brasileirão contra o Vasco e agora vai tentar se recuperar contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do campeonato. Ainda não foi divulgado quando Neymar vai voltar a jogar. Ele se recupera de uma lesão na coxa, que sofreu nas quartas de final do Paulistão, há um mês. O contrato do camisa dez santista acaba em três meses.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!