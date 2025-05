Neymar retoma treinos no Santos após lesão na coxa Craque deve voltar a jogar contra o CRB pela Copa do Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h57 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h57 ) twitter

Neymar retoma os treinos em campo, mas ainda sem jogar bola

Neymar voltou aos treinos no Brasil, realizando atividades no campo com a equipe de fisioterapia. Ele ainda não participa de exercícios com bola enquanto se recupera de uma lesão na coxa esquerda sofrida há quase um mês. A expectativa é que Neymar retorne aos gramados na próxima semana, quando o Santos enfrentará o CRB pela Copa do Brasil.

Desde seu retorno ao Santos, Neymar disputou nove partidas e marcou três gols. A volta do camisa dez é aguardada tanto pela equipe quanto pelos torcedores.

