Nitazeno apreendido em São Paulo gera alerta Droga sintética é até 50 vezes mais potente que a heroína JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h22 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h22 )

Droga 50 vezes mais potente que a heroína é apreendida pela segunda vez em SP

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas em São Paulo envolvidas na produção e distribuição do nitazeno, um opióide sintético extremamente potente. Esta substância é até 50 vezes mais forte que a heroína e representa uma ameaça significativa à saúde pública.

Em uma operação anterior, um laboratório clandestino foi descoberto em Mogi das Cruzes, onde a droga era fabricada em condições inadequadas. Parte da produção estava destinada a outros estados e ao exterior. Além de São Paulo, a droga foi identificada em Minas Gerais e Santa Catarina.

As autoridades destacam que o nitazeno é frequentemente misturado a outras substâncias, complicando sua identificação e aumentando o risco de intoxicações fatais. A Polícia Federal colabora com forças policiais internacionais para rastrear a origem dos ingredientes utilizados na fabricação do nitazeno.

Assista em vídeo - Droga 50 vezes mais potente que a heroína é apreendida pela segunda vez em SP

