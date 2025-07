Nova perícia no corpo de Juliana Marins é realizada no Rio de Janeiro Família insatisfeita com laudo inicial; resultado sai em até sete dias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h38 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h38 ) twitter

Corpo de Juliana Marins passa por nova perícia no RJ; resultado sai em até sete dias

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma nova perícia no corpo de Juliana Marins para esclarecer as circunstâncias de sua morte após uma queda no Monte Rinjane, Indonésia. O exame ocorreu no Instituto Médico Legal do Rio e o resultado deve ser divulgado em até sete dias.

O procedimento foi solicitado pela família devido à insatisfação com o laudo indonésio, que apontava hemorragia interna como causa da morte sem especificar a data do incidente. A perícia foi acompanhada por um perito da Polícia Federal e um especialista representando a família.

Com a liberação do corpo, o velório de Juliana está marcado para esta sexta-feira (4) e será aberto ao público. Em resposta ao acidente, o governo da Indonésia anunciou medidas para melhorar a segurança nos parques nacionais, incluindo sinalizações de risco e melhorias nos recursos de resgate no Monte Rinjane.

