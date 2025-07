Nova tecnologia permite emissão de identidade para bebês em maternidades Documento é gratuito e ajuda a prevenir crimes e garantir cidadania desde o nascimento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h31 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h31 ) twitter

Nova tecnologia permite que bebês saiam da maternidade com carteira de identidade nacional

Seis estados brasileiros já adotam uma nova tecnologia que permite a emissão da Carteira de Identidade Nacional para bebês ainda na maternidade. O objetivo é assegurar cidadania desde o nascimento e prevenir crimes como tráfico de pessoas e sequestros. A emissão do documento também pode auxiliar no controle de vacinas e no acesso a benefícios sociais, além de inibir adoções irregulares.

O procedimento envolve a coleta de impressões digitais entre 12 e 24 horas após o nascimento, utilizando um scanner de alta definição. Todo o processo é feito no hospital de maneira rápida e segura, e a identidade é emitida gratuitamente. Em São Paulo, o projeto experimental terá duração de 180 dias para avaliação e aperfeiçoamento. Além de São Paulo, a ação já ocorre em Paraná, Goiás, Mato Grosso, Piauí e Sergipe.

Com essa iniciativa, espera-se que eventuais incidentes de desaparição ou troca de bebês sejam mais facilmente resolvidos. A tecnologia permite vincular as digitais do recém-nascido a uma imagem, o que facilita a confirmação de identidade em situações de risco. A expectativa é de que no futuro, o processo se torne uma prática padrão nas maternidades do país.

