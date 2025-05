Obra de Di Cavalcanti é vandalizada durante Virada Cultural em São Paulo Painel histórico de Oscar Niemeyer é alvo de pichação no centro da cidade JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h33 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Obra do artista Di Cavalcanti é vandalizada por pichadores durante a Virada Cultural em SP

Um painel do artista Di Cavalcanti foi vandalizado por pichadores durante a Virada Cultural em São Paulo. A obra está localizada no Edifício Triângulo, projetado por Oscar Niemeyer, e é um patrimônio histórico no centro da cidade. Everaldo, zelador do edifício há quase três décadas, expressou sua frustração com o ocorrido, sendo esta a quarta vez que o mural é alvo de vandalismo.

Imagens de segurança capturaram dois indivíduos realizando a pichação no último sábado. O painel retrata operários e está em uma área pública, facilitando o ato de vandalismo. Até o momento, a Polícia Civil não recebeu denúncias sobre o incidente, segundo a Secretaria da Segurança Pública. A Secretaria Municipal de Cultura também não foi notificada oficialmente sobre o caso. Everaldo deseja que o mural seja restaurado para continuar sendo apreciado pelos visitantes.

Assista em vídeo - Obra do artista Di Cavalcanti é vandalizada por pichadores durante a Virada Cultural em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!