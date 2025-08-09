Onças-pintadas em áreas urbanas trazem alerta no Pantanal

Aumento das aparições de onças-pintadas em áreas urbanas de Corumbá alerta moradores no Pantanal.
Nos últimos dois meses, foram registrados três avistamentos, incluindo um caso de ferimento ao tentar fugir de uma onça.
Autoridades ambientais monitoram a situação e consideram a relocalização dos animais após estudos.
Governo estadual implementa patrulhas e campanhas de conscientização para evitar encontros perigosos com os felinos.
No Pantanal sul-mato-grossense, moradores de Corumbá estão em alerta devido ao aumento das aparições de onças-pintadas em áreas urbanas. Nos últimos dois meses, houve três avistamentos do animal na região. Em um desses casos, uma pessoa se feriu ao tentar fugir de uma onça no quintal de sua casa.
Autoridades ambientais, incluindo a Polícia Ambiental e o Ibama, estão monitorando a situação e considerando a relocação dos animais após estudos específicos. O Pantanal abriga a maior população de onças-pintadas do Brasil, com cerca de 4 a 5 mil indivíduos.
O governo de Mato Grosso do Sul está implementando patrulhas preventivas e campanhas para conscientizar a comunidade sobre como evitar encontros perigosos com esses felinos ameaçados de extinção. Em abril, um ataque fatal ocorreu perto do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, destacando a importância da cautela.
Veja também
Mesa da Câmara prepara lista com 60 deputados que podem ser punidos pelo Conselho de Ética; Lula defende impeachment de parlamentares que ocuparam o Congresso
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!