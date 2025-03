Onda de calor extremo interrompe aulas em cidades do Rio Grande do Sul Mais de 60 mil alunos são afetados pela suspensão devido à falta de climatização nas escolas JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 23h42 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h42 ) twitter

Cidades do RS suspendem aulas por conta da nova onda de calor extremo

Seis municípios do Rio Grande do Sul decidiram suspender as aulas devido à intensa onda de calor que afeta a região. A medida impacta mais de 60 mil estudantes da rede municipal, que devem retornar às atividades na próxima segunda-feira, com a previsão de uma mudança climática.

Em Porto Alegre, a temperatura superou a registrada no Rio de Janeiro , com termômetros marcando 37 graus. A falta de ar-condicionado e ventiladores nas salas de aula foi um fator determinante para a suspensão das atividades escolares. A Secretaria de Educação estadual concedeu autonomia às escolas para decidir sobre a carga horária e atividades externas.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho de onda de calor para o estado, válido até sábado. A prefeitura de Porto Alegre disponibilizou um aplicativo para que os passageiros verifiquem se os ônibus possuem ar-condicionado, apesar de 75% da frota já contar com o equipamento.

