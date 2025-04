Operação no Rio de Janeiro combate expansão do Comando Vermelho Ação policial resulta em prisões e apreensões, impactando serviços públicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 23h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 23h27 ) twitter

Operação contra facção criminosa prende seis suspeitos e apreende quatro menores, no Rio

A polícia prendeu seis suspeitos e apreendeu quatro adolescentes em uma operação na zona oeste do Rio de Janeiro, visando conter o avanço do Comando Vermelho em áreas antes dominadas por milícias. Durante a ação, foram apreendidas drogas como maconha, além de armas, munição e explosivos. Um motociclista conseguiu escapar do cerco policial.

Os criminosos não apenas traficam drogas, mas também exploram financeiramente os moradores através de cobranças por serviços clandestinos como água e luz. A operação causou o fechamento de sete escolas municipais e a suspensão temporária das atividades em duas unidades de saúde. Autoridades destacam a rápida reintegração dos adolescentes ao tráfico após breves períodos na justiça.

