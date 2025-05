Operação policial desmantela esquema de extorsão no comércio popular do Rio Nove suspeitos são presos, incluindo advogado e ex-policial civil, por extorsão no camelódromo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 00h18 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia e MP desarticulam quadrilha que extorquia e ameaçava comerciantes no RJ

Uma operação conjunta da polícia e do Ministério Público resultou na prisão de nove indivíduos suspeitos de integrar uma quadrilha que extorquia comerciantes no camelódromo da Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Entre os detidos estão um advogado, um policial civil aposentado e um agente penitenciário. O líder do grupo foi capturado em Fortaleza, com apoio da polícia local.

A quadrilha exigia pagamentos de taxas irregulares dos comerciantes sob ameaça de corte de energia elétrica dos boxes. Durante a operação, armas, documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos. As investigações revelaram que o grupo atuava desde 2019 e movimentou aproximadamente R$ 7 milhões. Além de extorsão, os suspeitos também negociavam a venda ilegal de boxes comerciais. As licenças para funcionamento eram obtidas irregularmente, contrariando normas municipais. Os acusados enfrentarão acusações de organização criminosa armada, extorsão qualificada, usurpação de função pública e lavagem de dinheiro.

Assista em vídeo - Polícia e MP desarticulam quadrilha que extorquia e ameaçava comerciantes no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!