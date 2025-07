Operação policial desmantela ferro-velho ilegal protegido por traficantes no Rio Ação na zona norte resulta na prisão de 15 suspeitos e apreensão de materiais furtados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 20h47 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h47 ) twitter

Polícia realiza operação contra o maior ferro velho ilegal da zona norte do Rio de Janeiro

Uma operação policial no Rio de Janeiro desmantelou um ferro-velho ilegal na zona norte da cidade, resultando na prisão de 15 suspeitos ligados a uma rede criminosa. A ação ocorreu no Complexo da Pedreira, onde foram apreendidas mais de dez toneladas de materiais furtados, incluindo fios de cobre, tampas de bueiro e peças de carro.

Entre os detidos está o responsável pela logística do grupo, capturado transportando cabos roubados. Investigações revelaram que traficantes ofereciam proteção ao negócio ilegal. A operação também recuperou sete veículos.

Os suspeitos possuem histórico criminal por roubo e receptação. As investigações começaram após um grande furto de fios das linhas de trem no final do ano anterior. A ação visa enfraquecer financeiramente as lideranças criminosas envolvidas.

Assista ao vídeo - Polícia realiza operação contra o maior ferro velho ilegal da zona norte do Rio de Janeiro

