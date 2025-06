Operação policial no Complexo de Israel resulta em prisões e feridos Confronto no Rio de Janeiro deixa quatro feridos e vinte detidos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 23h07 (Atualizado em 10/06/2025 - 23h07 ) twitter

Operação contra facção criminosa no Complexo de Israel, no RJ, provoca intensos tiroteios

Uma operação policial no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, desencadeou intensos tiroteios, resultando em quatro feridos e vinte suspeitos presos. A ação foi fruto de sete meses de investigação focada em deter indivíduos sem antecedentes criminais envolvidos no tráfico local.

Durante o confronto, motoristas buscaram abrigo após serem surpreendidos pela violência. Entre os feridos estão um motorista de ônibus, dois passageiros e um pedestre; todos estão fora de perigo. Construções irregulares usadas em confrontos foram destruídas pelas autoridades.

O grupo criminoso é liderado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. As investigações continuam para desmantelar a estrutura criminosa que sustenta suas atividades ilegais.

