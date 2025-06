Polícia faz mapeamento do autódromo de Interlagos para refazer os últimos passos de empresário morto

Delegados e investigadores voltaram nesta terça-feira (10) ao Autódromo de Interlagos para checar os locais onde o empresário Adalberto Júnior pode ter passado. O jornalismo da RECORD conseguiu com exclusividade imagens do trabalho dos agentes. No meio da tarde, um grupo de cinco seguranças chegou para prestar depoimento na sede da delegacia de homicídios. Todos foram ouvidos como testemunhas. A investigação também levantou imagens que mostram Rafael Aliste, amigo que esteve com Adalberto no evento ao checar em casa no dia em que o empresário desapareceu. Em depoimento ele disse que os dois beberam cerveja e fumaram maconha, mas que não houve briga até o momento em que eles se despediram.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!