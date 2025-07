Operação policial no Rio de Janeiro resulta em prisões e morte de suspeito Ação visa combater roubos de cargas e veículos na zona norte da cidade JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h06 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h06 ) twitter

14 pessoas são presas e um suspeito é morto em operação da PM contra roubo de cargas e carros no RJ

Uma operação da Polícia Militar na zona norte do Rio de Janeiro resultou na prisão de 14 suspeitos e na morte de um deles. A ação teve como objetivo combater o roubo de cargas e veículos, que impacta a rotina de moradores e motoristas, além de afetar serviços essenciais. Durante a operação, a polícia removeu seis toneladas de material utilizado para montar barricadas nas vias.

A operação ocorreu simultaneamente em quatro comunidades da região, onde os bloqueios tinham como objetivo dificultar o avanço das forças de segurança. A zona norte do Rio é a área com maior incidência de roubos de veículos, registrando mais que o dobro de casos em comparação com outras regiões da cidade, segundo dados do Instituto de Segurança Pública.

As ordens para os roubos partem dos complexos da Serrinha, onde ocorreu a morte de um suspeito em confronto, e da Pedreira, onde foram apreendidos sete fuzis. A operação teve como alvo duas facções criminosas que atuam na área e são responsáveis por grande parte dos crimes na região.

