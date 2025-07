Trump ameaça impor tarifa de 100% à Rússia se não houver acordo de cessar-fogo com a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos ameaçou impor uma tarifa de 100% à Rússia, se não houver um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. Donald Trump ainda confirmou o envio de armas ao exército ucraniano. O presidente americano deu um prazo de 50 dias para a Rússia chegar a um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. Caso contrário, disse que vai impor taxas severas sobre produtos russos e aplicar sanções econômicas ao país. Em outra frente, o senado americano tenta acelerar a aprovação de um projeto que permite tarifas de até 500% sobre importações de urânio, gás e petróleo russos.



