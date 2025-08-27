Operação policial no Rio deixa PM e taxista feridos
Ação na zona norte visava conter disputa entre facções criminosas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Durante uma operação policial nas comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, um policial militar e um taxista foram baleados. A ação tinha como objetivo conter disputas territoriais entre facções criminosas rivais.
A operação foi realizada em conjunto pelas polícias civil e militar. Um dos chefes da segunda maior facção criminosa do estado conseguiu escapar, apesar do cerco policial. Três suspeitos foram presos durante a ação.
No confronto inicial, um agente do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi atingido na perna e levado ao hospital, onde permanece em estado estável. O taxista ferido já recebeu alta após atendimento médico.
A operação causou impactos significativos na rotina local, com cinco unidades de saúde e 58 escolas públicas suspendendo suas atividades, afetando mais de 15 mil alunos. Traficantes incendiaram barricadas para dificultar o acesso das forças policiais, que precisaram acionar um veículo blindado.
Entre os alvos estava Wallace de Brito Trindade, chefe de uma facção criminosa. A residência dele foi localizada; no entanto, ele conseguiu fugir por uma rota de fuga estratégica.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu durante a operação policial na zona norte do Rio de Janeiro?
Durante a operação, um policial militar e um taxista foram baleados. A ação visava conter disputas territoriais entre facções criminosas rivais.
Quem participou da operação e quais foram os resultados?
A operação foi realizada em conjunto pelas polícias civil e militar. Um dos chefes de uma facção criminosa conseguiu escapar, enquanto três suspeitos foram presos.
Qual foi a situação do policial e do taxista feridos?
O policial, um agente do Bope, foi atingido na perna e está em estado estável no hospital. O taxista já recebeu alta após atendimento médico.
Quais impactos a operação teve na comunidade local?
A operação causou a suspensão de atividades em cinco unidades de saúde e 58 escolas públicas, afetando mais de 15 mil alunos. Traficantes ainda incendiaram barricadas para dificultar o acesso das forças policiais.
Assista ao vídeo - PM e taxista são baleados durante operação em comunidades na zona norte do RJ
Veja também
As áreas de instabilidade se afastam um pouco mais da região Sul e o risco para temporais diminui
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!