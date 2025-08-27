Logo R7.com
Operação policial no Rio deixa PM e taxista feridos

Ação na zona norte visava conter disputa entre facções criminosas

  • Uma operação policial na zona norte do Rio de Janeiro resultou em um policial militar e um taxista feridos.
  • A ação, que envolveu a polícia civil e militar, visava desarticular disputas entre facções criminosas.
  • Durante o confronto, um agente do Bope foi atingido e permanece hospitalizado, enquanto o taxista já teve alta.
  • A operação afetou significativamente a rotina local, com escolas e unidades de saúde suspensas, impactando mais de 15 mil alunos.

 

Durante uma operação policial nas comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, um policial militar e um taxista foram baleados. A ação tinha como objetivo conter disputas territoriais entre facções criminosas rivais.

A operação foi realizada em conjunto pelas polícias civil e militar. Um dos chefes da segunda maior facção criminosa do estado conseguiu escapar, apesar do cerco policial. Três suspeitos foram presos durante a ação.

No confronto inicial, um agente do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi atingido na perna e levado ao hospital, onde permanece em estado estável. O taxista ferido já recebeu alta após atendimento médico.

A operação causou impactos significativos na rotina local, com cinco unidades de saúde e 58 escolas públicas suspendendo suas atividades, afetando mais de 15 mil alunos. Traficantes incendiaram barricadas para dificultar o acesso das forças policiais, que precisaram acionar um veículo blindado.


Entre os alvos estava Wallace de Brito Trindade, chefe de uma facção criminosa. A residência dele foi localizada; no entanto, ele conseguiu fugir por uma rota de fuga estratégica.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu durante a operação policial na zona norte do Rio de Janeiro?


Durante a operação, um policial militar e um taxista foram baleados. A ação visava conter disputas territoriais entre facções criminosas rivais.

Quem participou da operação e quais foram os resultados?


A operação foi realizada em conjunto pelas polícias civil e militar. Um dos chefes de uma facção criminosa conseguiu escapar, enquanto três suspeitos foram presos.

Qual foi a situação do policial e do taxista feridos?

O policial, um agente do Bope, foi atingido na perna e está em estado estável no hospital. O taxista já recebeu alta após atendimento médico.

Quais impactos a operação teve na comunidade local?

A operação causou a suspensão de atividades em cinco unidades de saúde e 58 escolas públicas, afetando mais de 15 mil alunos. Traficantes ainda incendiaram barricadas para dificultar o acesso das forças policiais.

