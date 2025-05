Operação policial prende nove suspeitos de sequestros-relâmpagos em SP Criminosos agiam em bairros de alto padrão e acessavam contas bancárias das vítimas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h46 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h46 ) twitter

Nove pessoas são presas por suspeita de envolvimento em sequestros-relâmpagos em SP

Uma operação da polícia resultou na prisão de nove suspeitos de envolvimento em sequestros-relâmpagos na região de São Paulo. As prisões ocorreram em diversos locais, incluindo a capital, Jandira, Carapicuíba, Cotia e São Vicente. Os detidos são acusados de integrar duas quadrilhas que operavam de maneira semelhante.

Os criminosos escolhiam suas vítimas em áreas nobres, abordando-as e mantendo-as sob ameaça por horas. Durante esse período, acessavam celulares e contas bancárias das vítimas, distribuindo rapidamente o dinheiro entre os membros do grupo para evitar rastreamento. A investigação teve início após o sequestro de um advogado em novembro do ano passado.

Dados da Secretaria da Segurança Pública indicam que, no primeiro trimestre, houve 61 casos de extorsão mediante sequestro no estado, representando um aumento de quase 13% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A polícia recomenda que motoristas evitem permanecer parados em seus veículos em vias públicas, uma vez que isso pode torná-los alvos desses criminosos.

